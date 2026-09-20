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Более 3,5 млн избирателей проголосовали онлайн на выборах в Госдуму

Согласно информации, размещенной на федеральном портале дистанционного электронного голосования (ДЭГ), свыше 3,5 миллиона избирателей воспользовались возможностью проголосовать дистанционно на выборах депутатов Государственной думы по федеральному округу.

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