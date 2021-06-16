Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Иваныч
    "двуликий анус"- только так.Двуликий Зеленски...
  • Алексей Сафронов
    Да, вы правы что благодаря Путину хоть и медленно, но все же превращается в универсальную страну, где есть место капи...Рассуждаю: как та...
  • Алексей Сафронов
    Не "парадокс", а бред сивой кобылы, всего лишь ради бла-бла-бла на актуальную проблему "левого и правого носка".Рассуждаю: как та...

О быстром и беспощадном конфузе для Владимира Путина

О быстром и беспощадном конфузе для Владимира Путина

Фото © Kremlin.ruИногда карма медлит. И тогда люди начинают рассуждать, мол, жернова истории мелют медленно.

Вернуться к статье
62
Обсудить
Андрей
говно от АНАЛьгина
Виктор Пивоваров
Слышь "Анальгин"......а самолет Президента Боливии Моралеса....в Австрии..как сажали...и держали 10 (десять) часов. (Сноудена искали )и .....ТИШИНА в МИРЕ !!!!!! А......это другое !!!!! Там же твои любимые пиндосы...ШМОН устраивали !!!!! Им то все можно ! Вообщем ГАВНО ты написал....."пурген"
Татьяна
Ситуацию с посадкой самолета можно представить по разному. Анальгин выбрал способ обосрать всех. И не было никакой "грани хамства" в интервью, а было сплошное хамство - это называется - дорвались!
саша пупкин
А что это за хрень??? Кто это написал??)))
ludmila Cernega
Я не поняла, это что, суд над Путиным, а этот мужик прокурор ? Что же не потребовали от него (Путина) говорить правду и ничего, кроме правды.......фокусники...
lev birjukov
Этот мужик провокатор !..

Картина дня

наверх