О быстром и беспощадном конфузе для Владимира Путина

Несекретные материалыПолитикаО быстром и беспощадном конфузе для Владимира ПутинаФото © Kremlin.ruИногда карма медлит. И тогда люди начинают рассуждать, мол, жернова истории мелют медленно.Вернуться к статье62НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейговно от АНАЛьгинаВиктор ПивоваровСлышь "Анальгин"......а самолет Президента Боливии Моралеса....в Австрии..как сажали...и держали 10 (десять) часов. (Сноудена искали )и .....ТИШИНА в МИРЕ !!!!!! А......это другое !!!!! Там же твои любимые пиндосы...ШМОН устраивали !!!!! Им то все можно ! Вообщем ГАВНО ты написал....."пурген"ТТатьянаСитуацию с посадкой самолета можно представить по разному. Анальгин выбрал способ обосрать всех. И не было никакой "грани хамства" в интервью, а было сплошное хамство - это называется - дорвались!саша пупкинА что это за хрень??? Кто это написал??)))ludmila CernegaЯ не поняла, это что, суд над Путиным, а этот мужик прокурор ? Что же не потребовали от него (Путина) говорить правду и ничего, кроме правды.......фокусники...lev birjukovЭтот мужик провокатор !..Комментировать
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