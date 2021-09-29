Российская газета

17 055 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Эксперт рассказала, как вернуть часть коммунальных платежей

Когда должны включить отопление?Это зависит от погоды в конкретном населенном пункте. Включить отопление, по закону, коммунальные службы должны после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов по Цельсию.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх