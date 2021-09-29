Эксперт рассказала, как вернуть часть коммунальных платежей

Когда должны включить отопление?Это зависит от погоды в конкретном населенном пункте. Включить отопление, по закону, коммунальные службы должны после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов по Цельсию.
Когда должны включить отопление?Это зависит от погоды в конкретном населенном пункте. Включить отопление, по закону, коммунальные службы должны после того, как в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха была ниже 8 градусов по Цельсию.
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