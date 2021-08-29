Китай — «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа»

Охотники за новостямиПолитикаКитай — «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа» Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью под названием «Пекин в американской суматохе.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАнатолий Селивановв отношении пиндосии китайцы действуют последовательно и настойчиво - они первыми Уничтожат экономику пиндосии и затем останется только Добить ее физически.......................Скиф ТуранЕсли китайцы, уничтожат экономику США, тогда Россия станет, геополитическим лакомым куском для Поднебесной, что на данном этапе, для нас не нужно. Пусть Китай и США продолжают бороться, чем дольше, тем для России лучше.Комментировать
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