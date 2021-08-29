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Китай — «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа»

Китай — «скрывать свои возможности, дожидаться своего часа»

Американский журнал Foreign Affairs опубликовал статью под названием «Пекин в американской суматохе.

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Анатолий Селиванов
в отношении пиндосии китайцы действуют последовательно и настойчиво - они первыми Уничтожат экономику пиндосии и затем останется только Добить ее физически.......................
Скиф Туран
Если китайцы, уничтожат экономику США, тогда Россия станет, геополитическим лакомым куском для Поднебесной, что на данном этапе, для нас не нужно. Пусть Китай и США продолжают бороться, чем дольше, тем для России лучше.

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