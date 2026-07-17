В Республике Марий Эл под стражу заключён уроженец Перми, задержанный полицейскими по подозрению в серии краж велосипедов

В столице Республики Марий Эл сотрудники уголовного розыска УМВД России по г. Йошкар-Оле задержали по подозрению в серии краж велосипедов ранее судимого без определенного места жительства 27-летнего мужчину.
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