🇨🇳🇹🇼 Завершив военные учения на прошлой неделе, в Китае принялись оказывать на Тайвань экономическое давление.
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🇨🇳🇹🇼 Завершив военные учения на прошлой неделе, в Китае принялись оказывать на Тайвань экономическое давление.
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