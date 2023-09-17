Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального

Владимир Барышев Пусть сидит, пока не издохнет! И хватит жалеть и потворствовать своим и западным ублюдкам, предателям и провокаторам!

Владимир Алтайцев Каким бы ни был ненавистным нам всем Навальный, но если среди пленных найдётся очень нужный России человек, то лучше туда Навального, а нам на родину пленных, и не одного.Но думаю, что и Западу он не нужен абсолютно.