Театр абсурда

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Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального

Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального

Когда пинать политический труп становится всё сложней, но денег очень хочется. Команда террориста Нaвaльного за последнее время начала активные вбросы с посылом "заграница нам поможет" и вожака их свары якобы всенепременно обменяют при потенциальной сделке Запада и России по обмену пленными.

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Комментарии
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Владимир Барышев
Пусть сидит, пока не издохнет! И хватит жалеть и потворствовать своим и западным ублюдкам, предателям и провокаторам!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Каким бы  ни был ненавистным нам всем Навальный, но если среди пленных  найдётся  очень нужный  России человек, то лучше  туда Навального, а нам на родину  пленных, и не одного.Но думаю, что и Западу  он не нужен абсолютно.
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11 час.
Константин Котельников
Так Наш всех гнид давно выпустил, тот же Чюйбик, вся &quot;Азов&quot;-ская банда на воле, все твари сидят давно не на киче а по лондонам и сраилям!  А Лешик-гульфикфюрер будет сидеть, этож такая для него бяда - все на воле, а сисян в камере.:)))
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10 час.

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