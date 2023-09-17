Когда пинать политический труп становится всё сложней, но денег очень хочется. Команда террориста Нaвaльного за последнее время начала активные вбросы с посылом "заграница нам поможет" и вожака их свары якобы всенепременно обменяют при потенциальной сделке Запада и России по обмену пленными.
Террористов отпускать нельзя. Оппозиция надеется на обмен Нaвального
Комментарии
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Владимир Барышев
Пусть сидит, пока не издохнет! И хватит жалеть и потворствовать своим и западным ублюдкам, предателям и провокаторам!
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14 час.
Владимир Алтайцев
Каким бы ни был ненавистным нам всем Навальный, но если среди пленных найдётся очень нужный России человек, то лучше туда Навального, а нам на родину пленных, и не одного.Но думаю, что и Западу он не нужен абсолютно.
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11 час.
Константин Котельников
Так Наш всех гнид давно выпустил, тот же Чюйбик, вся "Азов"-ская банда на воле, все твари сидят давно не на киче а по лондонам и сраилям! А Лешик-гульфикфюрер будет сидеть, этож такая для него бяда - все на воле, а сисян в камере.:)))
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10 час.
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