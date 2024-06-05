В Белом доме оправдались за решение применять американское оружие по России

ВАШИНГТОН, 5 июня, ФедералПресс. Администрация США выразила уверенность в целесообразности своих последних решений о применении американского вооружения и военной техники для нанесения ударов по территории России.
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