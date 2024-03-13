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  • федор
    Сцыкливая пшековская гиена!!!!Польский генерал:...
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Польский генерал: США поставят ракеты, способные ударить по России

Польский генерал: США поставят ракеты, способные ударить по России

Польский генерал: США поставят ракеты, способные ударить по России AlexCoderПольский генерал: США поставят ракеты, способные ударить по России AlexCoder Генерал заявил, что такие “подарки” дотянутся до Калининградской области Вашингтон намерен поставить Польше высокоточные ракеты класса “воздух-поверхность” JASSM дальностью полета до 370 километров, сообщил экс-командующий Вооруженными силами Польши Мирослав Ружаньский.

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федор
Сцыкливая пшековская гиена!!!!
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