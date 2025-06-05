Ким Чен Ын заявил о готовности поддерживать Россию на Украине и дальше

Продолжить поддержку внешней политики России в том числе и по вопросу конфликта на Украине пообещал председатель КНДР Ким Чен Ын 5 июня на встрече в Пхеньяне с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, сообщило корейское информагентство ЦТАК.