Ким Чен Ын заявил о готовности поддерживать Россию на Украине и дальше

Продолжить поддержку внешней политики России в том числе и по вопросу конфликта на Украине пообещал председатель КНДР Ким Чен Ын 5 июня на встрече в Пхеньяне с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, сообщило корейское информагентство ЦТАК.
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