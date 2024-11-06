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Царьград

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ВСУ грузовиками вывозили награбленное в Золотой Ниве: Беженец — о событиях в ДНР

ВСУ грузовиками вывозили награбленное в Золотой Ниве: Беженец — о событиях в ДНР

Украинские военные размародёрили посёлок Золотая Нива в ДНРЖитель посёлка Золотая Нива в ДНР Анатолий Асаулко стал свидетелем, как украинские боевики вывозили на грузовиках украденную технику.

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