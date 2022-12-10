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Чемпионат Греции. «Лаврион» примет «Кардицас», «Промитеас» сыграет с «Аполлоном»

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата греческой лиги пройдут два матча. «Лаврион» примет «Кардицас», «Промитеас» дома сыграет с «Аполлоном».

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