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«Фламенго» предложил 10+2 млн евро за Карраскаля (Сезар Луис Мерло)

Бразильский клуб сделал предложение «Динамо» о покупке 27-летнего атакующего полузащитника. Как сообщает журналист Сезар Луис Мерло, «Фламенго» готов заплатить 10 миллионов евро плюс 2 миллиона в качестве бонусов за футболиста.

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