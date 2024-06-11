Микэл Бриджес призвал Джоша Харта переходить в «Нетс», игрок «Никс» отреагировал

Защитник «Никс» отреагировал на комментарий еще одного экс-игрока Виллановы в соцсетях. «С тобой все нормально? Если они держат тебя в заложниках, моргни и мы придем на спасение», – написал Харт Бриджесу.
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