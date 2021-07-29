Стал известен размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года: сумма в тысячах ДарьяВ Государственную Думу России был внесен законопроект, который изменит систему пенсионных выплат для работающих пенсионеров с 2022 года.
Стал известен размер прибавки к пенсии работающим пенсионерам с 1 января 2022 года: сумма в тысячах ДарьяВ Государственную Думу России был внесен законопроект, который изменит систему пенсионных выплат для работающих пенсионеров с 2022 года.
Свежие комментарии