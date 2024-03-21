Русская императорская армия на картинах художников

В первой четверти XVIII века усилиями царя Петра I в России появилась регулярная армия. Одна из самых мощных на европейском континенте, она просуществовала вплоть до гибели самой Российской империи в 1917 году.
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