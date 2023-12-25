Евро на Московской бирже поднялся выше 102 рублей впервые с 20 октября

Курс евро поднялся выше отметки в 102 рубля, сообщает корреспондент The Moscow Post.Как следует из данных торгов на Московской бирже в понедельник, 25 декабря, американская валюта прибавляет в цене около одной десятой процента.
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