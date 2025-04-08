❗️⚡️Администрация Трампа ободрила самый крупный в мировой истории оборонный бюджет в размере $1 трлн.
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❗️⚡️Администрация Трампа ободрила самый крупный в мировой истории оборонный бюджет в размере $1 трлн.