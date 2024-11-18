Лидер КНДР: армия готовится к войне

К полному усилению готовности вооруженных сил КНДР к войне призвал, выступая на слете командиров и политруков батальонов Корейской народной армии, глава Северной Кореи Ким Чен Ын, сообщает 18 ноября Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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