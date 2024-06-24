Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Антонов: США не уйти от ответственности за удар ВСУ по Севастополю

Антонов: США не уйти от ответственности за удар ВСУ по Севастополю

Администрация США не сможет уйти от ответственности за то, что поддерживает удары киевского режима по гражданскому населению и тем самым дает Украине право бить по мирным гражданам, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

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