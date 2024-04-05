Бизнес-омбудсмен Елена Юрченкова продолжает совместную работу с прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным

2 апреля 2024 года бизнес-омбудсмен Елена Юрченкова совместно с прокурором Республики Мордовия Сергеем Лапиным и главой Рузаевского муниципального района Александром Юткиным провели Всероссийский день приема предпринимателей в Рузаевском районе республики.
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