Политика как она есть

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Процесс распада Украины, как государства, теперь уже необратим -будет ФРУ

Процесс распада Украины, как государства, теперь уже необратим -будет ФРУ

Это началось сразу после государственного переворота в 2014 году, когда на майдане в Киеве западные мастера заплечных оранжевых дел заставили тупых хохлов скакать и кричать про москаляку и гиляку, а сами в это время взяли полную власть в стране.

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