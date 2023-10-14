СМИ сообщают о начале наземной операции в Газе в полночь, Аббас заявил Байдену об отказе от перемещении палестинцев «со своей земли»

Президент Палестины Махмуд Аббас провел телефонный разговор с американским лидером Джо Байденом и высказал позицию по призыву Израиля о перемещении палестинцев из Газы на юг страны в связи с планирующейся сухопутной операцией ЦАХАЛ.
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