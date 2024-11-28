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Шахназаров: «На Первом канале стартует сериал с Савельевой и Сафоновым. И эти люди считают, что можно поливать Россию?»

Шахназаров: «На Первом канале стартует сериал с Савельевой и Сафоновым. И эти люди считают, что можно поливать Россию?»

Avia.pro - СМИ В эпоху, когда патриотизм на вес золота, а каждый рубль, заработанный в России, должен быть отмечен любовью к Родине, новости о новом сериале на Первом канале, в котором главные роли сыграют Александра Савельева и Кирилл Сафонов, вызвали настоящий шквал эмоций.

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Комментарии
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НР
Николай Рябов
Неожиданно для себя вдруг понял одну вещь , ведь как и век назад сейчас существует две России , тогда это было &quot; Белая и Красная &quot; . Сейчас название и форма взаимоотношений другая , но суть осталась прежней .
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8 час.
Вера Охотникова
Лишать должности тех кто это разрешает
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8 час.
YYYYYYY XXXXXXX
Потому что у нас поганый капитализм. Только бабло, а патриотизм для народа!!!
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7 час.

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