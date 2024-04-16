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Экс-инспектор польских ВВС: Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

Экс-инспектор польских ВВС: Защита Польшей воздушного пространства Украины приведёт к вступлению в конфликт

Заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы о возможности участия Польши в обеспечении противовоздушной обороны украинских объектов прокомментировал бывший инспектор польских военно-воздушных сил бригадный генерал запаса Томаш Древняк.

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