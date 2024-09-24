Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

Гаспарян: может, сажать тех, кто оправдывает наем мигрантов вместо россиян?

(Боржову и Красноперову пора сушить сухари) "Может быть, начать сажать "говорунов" по экстремистской статье? Писатель Армен Гаспарян предложил привлекать к ответственности тех, кто говорит, что граждане России не хотят работать в отдельных сферах, поэтому туда берут иностранцев.

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