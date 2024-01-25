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Две мирные жительницы пострадали при сбросе боеприпаса с БПЛА в Донецке

Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что в ходе сброса боеприпаса с БПЛА на Донецк пострадали две мирные жительницы.

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