Второе пришествие Coca-Cola: «Черноголовка» готовится к жесткой обороне

Американцы собираются возобновить разлив своей газировки на российских заводах — чиновники не против Иван Рыбин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Американские компании готовятся вернуться на российский рынок, первой или одной из первых станет Coca-Cola.
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