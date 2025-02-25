БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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  • mark1970 Маргулан Токсанбаев
    отмена санкций покажет, что есть "импортозамещение" - реальный курс на развитие своего производства или так, очередно...Второе пришествие...
  • Юрий Юрченко
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Второе пришествие Coca-Cola: «Черноголовка» готовится к жесткой обороне

Второе пришествие Coca-Cola: «Черноголовка» готовится к жесткой обороне

Американцы собираются возобновить разлив своей газировки на российских заводах — чиновники не против Иван Рыбин Фото: Сергей Карпухин/ТАСС Американские компании готовятся вернуться на российский рынок, первой или одной из первых станет Coca-Cola.

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Комментарии
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Юрий Юрченко
Зачем нам нужна америкосовская гадость, пусть сами пьют. В России только российские компании...
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2 час.
mark1970 Маргулан Токсанбаев
отмена санкций покажет, что есть &quot;импортозамещение&quot; - реальный курс на развитие своего производства или так, очередной распил бюджета....
Ответить
2 час.
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