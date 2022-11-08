В Удмуртской Республике у нелегального лесозаготовителя изъято 160 сосен и елей более чем на 2,5 млн рублей

В межмуниципальный отдел МВД России «Кезский» Удмуртской Республики поступило заявление от руководства районного лесничества о факте незаконной рубки сырорастущих деревьев на территории Ключевского лесничества в период с сентября по октябрь текущего года.
Популярные статьи
- Северный флот вывез весь металлический мусор, собранный экологическим подразделением на острове Кильдин
- Посылку участникам спецоперации на Украине передало уссурийское предприятие теплосетей
- В Тольятти Самарской области почтили память сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей
Свежие комментарии