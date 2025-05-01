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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Виктор Луговой
    Что-то в картинке не то... Когда у Третьяка был (по первости и очень недолго, а дальше только на тренировках) шлем JO...Ротенберг выложил...
  • Evgeni Velesik
    Вот молодца, надо было ещё накатить в табло!Демар Дерозан изб...

Отец Ямаля: «Плохо отношусь к тому, что о Ламине дурно отзываются. Фанаты «Барселоны» ничего не говорят о молодежи «Реала». Нужно радоваться за 17-летнего со 100 матчами за «Барсу», а не ругаться»

«Он не только игрок «Барселоны», но и игрок сборной Испании, он бьется за обе команды. Да здравствует «Барселона», да здравствует Испания! Нужно радоваться за 17-летнего парня, который уже провел 100 игр за «Барселону», мы все должны гордиться им, а не ругаться из-за того, за какую команду он играет.

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