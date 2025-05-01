Отец Ямаля: «Плохо отношусь к тому, что о Ламине дурно отзываются. Фанаты «Барселоны» ничего не говорят о молодежи «Реала». Нужно радоваться за 17-летнего со 100 матчами за «Барсу», а не ругаться»

«Он не только игрок «Барселоны», но и игрок сборной Испании, он бьется за обе команды. Да здравствует «Барселона», да здравствует Испания! Нужно радоваться за 17-летнего парня, который уже провел 100 игр за «Барселону», мы все должны гордиться им, а не ругаться из-за того, за какую команду он играет.