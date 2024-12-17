Индекс Мосбиржи опустился ниже 2400 пунктов впервые с марта 2023 года. Основными причинами стали дивидендные гэпы в акциях «Лукойла» и «Северстали» и ожидания рынка, что ЦБ на этой неделе повысит ключевую ставку, отмечают аналитики.
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