«Веди нас, Зеленский — мы потом за тебя отомстим!»

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
..ехал специально за скандалом... НЕ ПОРИТЕ ЧУШЬ, СУДЬБА И ЖИЗНЬ ЭТОГО КАРЛИКА В РУКАХ ТРАМПА !!!!! СВОЙ ВЫБОР ОН СДЕЛАЛ !!!
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