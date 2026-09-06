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Царьград

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Родри травмировал Гарсию в матче «Барселоны» против «Валенсии»

Родри травмировал Гарсию в матче «Барселоны» против «Валенсии»

Полузащитник «Барселоны» Родри случайно травмировал партнёра Эрика Гарсию в матче против «Валенсии». Эта ситуация произошла в первом тайме при розыгрыше углового, вследствие чего Гарсия был заменён на Жюля Кунде.

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