В аэропорту Читы из-за пожара временно ограничили прием и выпуск рейсов

Аэропорт Кадала города Чита временно ограничил прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. «С 09:10 МСК временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю», - говорится в заявлении ведомства.