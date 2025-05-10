В аэропорту Читы из-за пожара временно ограничили прием и выпуск рейсов

Аэропорт Кадала города Чита временно ограничил прием и выпуск рейсов. Об этом сообщили в Росавиации. «С 09:10 МСК временно не принимает и не отправляет воздушные суда из-за необходимости потушить ландшафтный пожар, возникший за пределами аэродрома, но подобравшийся к летному полю», - говорится в заявлении ведомства.
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