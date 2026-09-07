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Мировое обозрение

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«Вода теперь только по праздникам». Несколько городов и посёлков ЛНР остались без водоснабжения

«Вода теперь только по праздникам». Несколько городов и посёлков ЛНР остались без водоснабжения

Ночью 6 сентября украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры ЛНР. В результате ударов без света осталась большая часть Луганска, а также ряд муниципалитетов республики.

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