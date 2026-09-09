В Мосгордуме торжественно вручили паспорта учащимся столичных школ

Сегодня в Мосгордуме прошла торжественная церемония вручения паспортов учащимся столичных школ. Мероприятие приурочено к Дню города, который столица отметила в минувшие выходные.
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