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В Мосгордуме торжественно вручили паспорта учащимся столичных школ

В Мосгордуме торжественно вручили паспорта учащимся столичных школ

Сегодня в Мосгордуме прошла торжественная церемония вручения паспортов учащимся столичных школ. Мероприятие приурочено к Дню города, который столица отметила в минувшие выходные.

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