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Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек

Число жертв схода лавины в Кабардино-Балкарии достигло 15 человек

В Кабардино-Балкарии число жертв схода лавины в Безенгийском ущелье возросло до 15 человек. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС России, информация доступна на Rambler.

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