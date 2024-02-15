Свик высказал артистам, отказавшихся петь с SHAMAN: «Покажите мне этих людей»

Корреспондент NEWS.ru побывал на «Празднике для всех влюбленных» от МУЗ-ТВ в Кремлевском дворце, где пообщался с Лешей Свиком о творчестве самого популярного исполнителя современности SHAMAN, который не только воспел русскую культуру и русские традиции в музыке, но и заразил всю эстраду патриотизмом, за что публика говорит ему спасибо.