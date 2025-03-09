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Царьград

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Вышел на связь: информация о Евгении Петросяне в реанимации пока не подтвердилась

Вышел на связь: информация о Евгении Петросяне в реанимации пока не подтвердилась

Одни источники пишут о госпитализации юмориста Евгения Петросяна, другие сообщают, что он вышел на связь.

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