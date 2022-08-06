Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в португальский «Спортинг»

Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в «Спортинг» из Лиссабона. С 2016 года спортсмен выступал за команду «Синара» из Екатеринбурга, в составе которой стал чемпионом России сезона-2020/21.
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