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Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в португальский «Спортинг»

Игрок сборной России по мини-футболу Антон Соколов перешел в «Спортинг» из Лиссабона. С 2016 года спортсмен выступал за команду «Синара» из Екатеринбурга, в составе которой стал чемпионом России сезона-2020/21.

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