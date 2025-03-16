Патрушев: НАТО планирует новые теракты в отношении трубопроводов России

НАТО планирует активнее атаковать российские подводные трубопроводы, танкеры и сухогрузы, заявил в интервью журналу "Национальная оборона" помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
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