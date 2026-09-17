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Царьград

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Кубанские казаки выступили на Дне города Восточное Сараево

Кубанские казаки выступили на Дне города Восточное Сараево

Ансамбль казачьей песни «Славица», представляющий станицу Елизаветинскую, стал участником торжеств по случаю Дня города Восточное Сараево.

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