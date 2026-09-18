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Трамп запретил CNN, MSNBC и Politico в Белом доме — обвинения в «фейковых новостях»

Трамп запретил CNN, MSNBC и Politico в Белом доме — обвинения в «фейковых новостях»

Трамп объявил, что CNN, MSNBC и Politico будут запрещены на территории Белого дома «немедленно», обвинив эти издания в систематической публикации «ФЕЙКОВЫХ НОВОСТЕЙ».

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