Депай из-за травмы пропустит матч «Барселоны» с «Айнтрахтом»

Форвард «Барселоны» Мемфис Депай получил травму. У 28-летнего нападающего выявлено растяжение мышцы задней поверхности бедра.

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