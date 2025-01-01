Меня всегда веселили попытки украинцев при эпичной зраде, когда русские сварганят что-то мощное и великое, присвоить российское достижение, над которым они до этого долго и потужно стебались, себе любимым.
Хроники чубатого переобувания
Комментарии
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Samarium
Хохол есть хохол....наглость и стремление к халяве это их ВСЕ....
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12 час.
Виктор Шилин
Разработка магнитного поля земли была разработана хохлохрюками сразу после заливки водой ч.моря.
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9 час.
Анд
Не будет через 10 лет ходячих перемог, ну разве что из-за граници будут похрюкивать отдельные индивидумы, которые уцеьеют после денационализации и декомунизации этого хохлостана, в общем не будет такой страны- абсурд Украина
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8 час.
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