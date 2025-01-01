Хроники чубатого переобувания

Хохол есть хохол....наглость и стремление к халяве это их ВСЕ....

Анд

Не будет через 10 лет ходячих перемог, ну разве что из-за граници будут похрюкивать отдельные индивидумы, которые уцеьеют после денационализации и декомунизации этого хохлостана, в общем не будет такой страны- абсурд Украина