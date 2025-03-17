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Царьград

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Не дают жениться: стрелок из Красноуральска уходит на СВО и хочет стать мужем

Не дают жениться: стрелок из Красноуральска уходит на СВО и хочет стать мужем

Житель Красноуральска, обвиняемый в покушении на убийство, уходит на СВО, но не успевает жениться.Житель Красноуральска Вячеслав Кожевников, которого обвиняют в покушении на убийство школьников, подписал контракт и в ближайшее время отправится на специальную военную операцию.

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