Не дают жениться: стрелок из Красноуральска уходит на СВО и хочет стать мужем

Житель Красноуральска, обвиняемый в покушении на убийство, уходит на СВО, но не успевает жениться.Житель Красноуральска Вячеслав Кожевников, которого обвиняют в покушении на убийство школьников, подписал контракт и в ближайшее время отправится на специальную военную операцию.