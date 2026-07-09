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Татар-информ

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Минниханов и Зубов посетили Казанский кооперативный институт

Минниханов и Зубов посетили Казанский кооперативный институт

Раис Татарстана Рустам Минниханов, председатель совета Центросоюза России Дмитрий Зубов и президент Международного кооперативного альянса Ариэль Энрике Гуарко из Аргентины посетили Казанский кооперативный институт Российского университета кооперации.

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