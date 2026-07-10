«Все завидуют России»: Патрушев сделал ряд заявлений о внешних угрозах РФ

МОСКВА, 11 июля, ФедералПресс. Помощник президента РФ и глава Морской коллегии Николай Патрушев обозначил условия, при которых Россия сможет сохранить независимость, высказался по ряду ключевых вопросов внешней и внутренней политики, включая угрозы национальной безопасности.
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