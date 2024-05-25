Эксперты напоминают о важности соблюдения правил безопасности на борту во время турбулентности

После недавнего трагического инцидента на рейсе из Лондона в Сингапур, когда из-за сильной турбулентности погиб пассажир, а остальные получили травмы, эксперты напомнили о важности соблюдения правил безопасности на борту в условиях воздушной тряски.
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