В Израиле назначили дату выборов и похвастались одним рекордом

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом сообщает новостной портал Ynet. В сообщении также сказано, что впервые за 38 лет голосование пройдет в установленный законом срок: ранее приходилось назначать досрочные выборы.
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