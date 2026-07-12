Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 068 подписчиков

В Израиле назначили дату выборов и похвастались одним рекордом

В Израиле назначили дату выборов и похвастались одним рекордом

Парламентские выборы в Израиле пройдут 27 октября. Об этом сообщает новостной портал Ynet. В сообщении также сказано, что впервые за 38 лет голосование пройдет в установленный законом срок: ранее приходилось назначать досрочные выборы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии